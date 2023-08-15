Министр обороны Китая отметил интенсивный диалог с Россией

Диалог между военными ведомствами России и Китая очень интенсивен, и в Пекине рады этому. Об этом заявил глава Минобороны КНР Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это уже третья наша встреча [с российским министром Сергеем Шойгу] в текущем году. Такого интенсивного общения у меня еще не было с другими главами оборонных ведомств, - отметил Ли Шанфу. - Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооруженными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе - на высоком уровне".

Китайский министр добавил, что в ходе встречи с Шойгу во вторник хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооруженных сил России и Китая.

"Вчера министр обороны России посетил китайский стенд [на форуме "Армия-2023"]. Это тоже очень воодушевляет наши предприятия", - подчеркнул Ли Шанфу.

Глава Минобороны КНР напомнил о встречах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а также собственном визите в Москву в апреле и поездках в Пекин премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. "Такой интенсивный стратегический диалог двух сторон углубляет весь спектр сотрудничества, как и прежде, обогащая китайско-российские отношения", уверен Ли Шанфу.