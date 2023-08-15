Стала известна предварительная причина взрыва в Дагестане

Взрыв на АЗС в Махачкале мог быть вызван нарушением правил хранения на складе ускоренных агрохимикатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Было отмечено, что рассматривается еще несколько версий. Окончательный результат станет известен после анализов.

Напомним, что сегодня в результате взрыва на заправке в столице Республики Дагестан РФ - Махачкале погибли 35 человек.