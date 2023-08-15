В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у побережья Японии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на расстоянии 12 км к юго-западу от города Хирара с населением около 34 тыс. человек, расположенного на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 36 км.

Сообщений о разрушениях и угрозе цунами не поступало.