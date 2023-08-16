В Турции побит новый температурный рекорд

Новый температурный рекорд был установлен во вторник в провинции Эскишехир в центральной Турции.

Как передает Day.Az, об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

По его словам, самая высокая температура была зафиксирована в провинции Эскишехир и составила 49,5 градуса Цельсия. Прежний рекорд был установлен 20 июля 2021 года с показателем в 49,1 градуса Цельсия в провинции Ширнак.