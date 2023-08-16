https://news.day.az/world/1589754.html В Турции побит новый температурный рекорд
В Турции побит новый температурный рекорд
Новый температурный рекорд был установлен во вторник в провинции Эскишехир в центральной Турции.
Как передает Day.Az, об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.
По его словам, самая высокая температура была зафиксирована в провинции Эскишехир и составила 49,5 градуса Цельсия. Прежний рекорд был установлен 20 июля 2021 года с показателем в 49,1 градуса Цельсия в провинции Ширнак.
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