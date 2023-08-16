https://news.day.az/world/1589818.html В Японии оползень изолировал почти две тысячи человек от внешнего мира - ВИДЕО
В Японии оползень изолировал почти две тысячи человек от внешнего мира - ВИДЕО
Почти 1,2 тысячи человек оказались изолированы после схода оползня в префектуре Тоттори из-за тайфуна "Лан". Об этом сообщает телеканал ANN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, оползень привел к обрушению двух мостов, в том числе моста через реку Саджи в Тоттори. Кроме того оползень изолировал 1233 человека в 23 деревнях.
Также из-за разгула стихии в некоторых населенных пунктах пропало водоснабжение из-за повреждения водопроводной трубы. Сообщается, что природное явление не привело к жертвам и травмам.
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