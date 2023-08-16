В Японии оползень изолировал почти две тысячи человек от внешнего мира

Почти 1,2 тысячи человек оказались изолированы после схода оползня в префектуре Тоттори из-за тайфуна "Лан". Об этом сообщает телеканал ANN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, оползень привел к обрушению двух мостов, в том числе моста через реку Саджи в Тоттори. Кроме того оползень изолировал 1233 человека в 23 деревнях.

Также из-за разгула стихии в некоторых населенных пунктах пропало водоснабжение из-за повреждения водопроводной трубы. Сообщается, что природное явление не привело к жертвам и травмам.