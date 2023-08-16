На Западном берегу опять неспокойно

Израильские военные нейтрализовали лабораторию по производству взрывчатых веществ и склада взрывчатки в ходе ночной операции в лагере палестинских беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Бойцы Армии обороны Израиля и пограничной полиции ночью уничтожили лабораторию по производству взрывчатых веществ и склад взрывчатки в лагере беженцев Балата, где находились в том числе 15 готовых к применению взрывных устройств", - говорится в сообщении. "Во время операции силовики подорвали взрывное устройство, которое было установлено на въезде в лагерь и было готово к применению. Кроме того, подозреваемые стреляли, бросали взрывные устройства и камни в военных, которые в ответ вели огонь боевыми патронами по вооруженным подозреваемым в этом районе", - добавила пресс-служба, уточнив, что "сообщений о ранениях военнослужащих не поступало".

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года практически ежедневно проводят операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.

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