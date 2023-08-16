Очередная напряженность между Пхеньяном и Вашингтоном

Северная Корея осудила планы провести назначенное на 17 августа заседание Совбеза ООН по правам человека в стране, которое запросили США, Япония и Южная Корея. Замглавы МИД КНДР отметил, что оно направлено на достижение геополитических амбиций Вашингтона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Fox News.

Северокорейский дипломат также назвал США "державой в упадке". По его словам, если СБ ООН будет заниматься правами человека в какой-либо стране, то США должны быть первыми, поскольку это "антинародная империя зла".

Ранее мы писали об уникальном предложении Сеула Пхеньяну.