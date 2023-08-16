Второй за лето инцидент произошел в крупнейшем развлекательном парке Германии в городе Руст. В середине июня там произошел пожар, а 14 августа артисты и посетители пострадали в результате обрушения конструкций во время акробатического шоу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на немецкий ресурс derwesten.de, инцидент произошел во время выступления акробатов, в номере которых использовался бассейн с водой. Спортсмены в ходе шоу прыгали с 25-метровых конструкций на глубину больше трех метров. В какой-то момент бассейн с водой разорвался, конструкции обрушились.

По данным полиции, в результате случившегося травмы получили пятеро артистов и двое посетителей. Трое пострадавших спортсменов доставлены в больницу.

Причины происшествия выясняются.