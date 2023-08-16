Армия обороны Израиля сообщила о перестрелке на Западном берегу

Армия обороны Израиля сообщила о перестрелке с вооруженными радикалами, атаковавшими израильский военный пост у крупного палестинского города Наблус на Западном берегу реки Иордан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несколько нападавших обстреляли из автомобиля военный пост близ города Наблус. Солдаты открыли огонь по нападавшим, были зафиксированы попадания. Военные задержали одного из раненых вооруженных подозреваемых и изъяли винтовку М-16 и автомобиль, использовавшиеся в нападении", - сообщила армейская пресс-служба. В заявлении отмечается, что "сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало".

Военные добавили, что "в автомобиле были обнаружены самодельные взрывные устройства, граната, амуниция и более 10 гильз".

Ранее мы писали о том, что Израиль продолжает военные операции.