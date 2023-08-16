https://news.day.az/world/1589841.html Россия ждет оттепели в отношениях с Молдовой
Россия ждет оттепели в отношениях с Молдовой
В России рассчитывают на возвращение отношений с Молдовой на прежний уровень.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее мнению, у России и Молдовы нет предпосылок для глубинных противоречий. Захарова уверена, что со временем "все встанет на свои места".
Ранее мы писали о том, что Молдову покидают десятки сотрудников посольства России.
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