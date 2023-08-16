Россия ждет оттепели в отношениях с Молдовой

В России рассчитывают на возвращение отношений с Молдовой на прежний уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, у России и Молдовы нет предпосылок для глубинных противоречий. Захарова уверена, что со временем "все встанет на свои места".

Ранее мы писали о том, что Молдову покидают десятки сотрудников посольства России.