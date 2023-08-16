В Германии доверие к власти рухнуло до 27%

Большинство жителей Германии не верят в способность правительства государства выполнять свои задачи, пишет Die Welt. По опросу службы Forsa, 69% немцев не считает нынешнее руководство страны дееспособным, а противоположной точки зрения придерживаются лишь 27% респондентов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает Welt, таким образом, уровень доверия к власти упал до нового минимума - год назад верили в правительство 29% немцев, а обратную позицию занимали 66% опрошенных. Издание добавляет, что текущие рейтинг эксперты называют ужасным и связывают с "народным гневом".

"Что касается вопроса о том, какие сферы завалило государство, то ситуация существенно отличается от прошлого года. Если в 2022 году - вскоре после начала конфликта в Украине - на первое место приходилось снабжение энергоресурсами с 17%, то сейчас политика предоставления убежища и беженцев - 26%. Энергообеспеченность составляет всего 7%. Также очень часто упоминались школьная и образовательная политика (19%) и защита климата и окружающей среды (17%)", - говорится в материале.