США контактируют с Турцией в надежде найти альтернативу зерновой сделке

Переговоры Турции и США по альтернативным вариантам зерновой сделки были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, при этом Анкара продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы соглашения, находится в постоянном контакте и с российской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщил российским СМИ источник в турецкой столице, участвующий в переговорах.

"Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет", - ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе зерновой сделке.

Он также сообщил, что Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.

"Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)", - подчеркнул он.

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Ранее мы писали о том, что Турция инициировала контакты по зерновой сделке в преддверии ожидаемой встречи Эрдогана и Путина.