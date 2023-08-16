Си Цзиньпин призвал продвигать модернизацию в китайском стиле

Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призвал страну к осуществлению модернизации в китайском стиле, которая принципиально отличается от западной модели. Об этом говорится в его статье "Модернизация в китайском стиле - это путь к построению могущественной страны и возрождению нации" в теоретическом журнале "Цюши", очередной номер которого поступил подписчикам.

"Когда страна движется к модернизации, она должна не только следовать общим законам модернизации, но и соответствовать своей собственной реальной ситуации и иметь свои собственные особенности", - говорится в статье.

"Это не только теоретическое обобщение, но и практическое требование, и оно указывает путь к всестороннему построению современной социалистической державы и осуществлению великого возрождения китайской нации", - отмечается в публикации, в которой рассматриваются различные особенности "модернизации по-китайски".

Существенной особенностью модернизации в китайском стиле и ее отличительным признаком, отличающим ее от западной модели, Си Цзиньпин называет модернизацию в интересах всего общества.

"Способствуя качественному развитию и проделывая хорошую работу по приготовлению большого "пирога", мы должны и дальше делить этот "пирог", чтобы достижения модернизации могли приносить пользу всем людям на более справедливой основе, и решительно предотвращать [имущественную] поляризацию", - призывает председатель КНР.