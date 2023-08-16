Цены на газ в Европе продолжают рост

Биржевые цены на газ в Европе в среду утром после открытия торгов растут примерно на 4%, до 458 долларов за тысячу кубометров, после роста на 15% накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 460,5 доллара (+4,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.12 мск их стоимость составляет 458,2 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 441,5 доллара за тысячу кубометров.

Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) - возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.

Ранее мы писали о том, что запасы газа в подземных хранилищах Европы приближаются к максимальному значению.