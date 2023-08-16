Ситуация в Триполи стабилизировалась

В Триполи прекратились бои, которые в минувший понедельник развязали подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНА) вооруженные формирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают западные СМИ.

В результате столкновений погибли 27 человек, более 100 получили ранения. Однако неясно, входят ли в число жертв и бойцы, и гражданские лица.

Накануне стало известно, что в бои вступила 444-я бригада столичного военного округа и Специальные силы сдерживания (ССС) - подразделение военной полиции для спецопераций. Поводом для боевых действий с применением тяжелого оружия стало задержание ССС командира 444-й бригады Махмуда Хамзы в международном аэропорту Митига, который контролируют отряды ССС. Хамза ранее состоял в рядах ССС, был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.

В итоге сторонам при посредничестве местных старейшин удалось договориться о передаче командира еще одной вооруженной группе и о возвращении бойцов с улиц города на базы.

В свою очередь в Минобороны Турции, чьи военные присутствуют в Ливии, сообщили, что ситуация в Триполи нормализовалась.

Нынешнему всплеску насилия предшествовали несколько месяцев относительного затишья в Триполи.

Ранее мы писали о том, что ООН призывает стороны конфликта в Ливии к деэскалации.