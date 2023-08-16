Куда девать украинское зерно

После выхода России из "зерновой сделки" украинские фермеры боятся, что собранный урожай окажется никому не нужен из-за слишком дорогих и сложных обходных маршрутов для экспорта, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В июле Россия вышла из заключенной при посредничестве ООН и Турции "зерновой сделки", которая предусматривала защиту судов, перевозящих украинское зерно через Черное море.

Урожай в Украине находится на самом низком уровне за последнее десятилетие, и новые риски означают, что украинские фермеры, скорее всего, будут тщательно обдумывать, сколько зерна сеять в следующем сезоне - и сеять ли вообще.

Это приведет к росту цен на продовольствие во всем мире.

В то время как другие страны добиваются восстановления соглашения о поставках зерна, украинские фермеры задаются вопросом, как им сохранить свой бизнес.

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