https://news.day.az/world/1589869.html Жертвами наводнений и оползней в Индии стали 49 человек - ВИДЕО
Жертвами наводнений и оползней в Индии стали 49 человек - ВИДЕО
49 человек скончались из-за наводнений и оползней в Индии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of India.
Уточняется, что стихия ударила по северным штатам Индии. Дожди шли без остановки на протяжении нескольких дней. Потоки воды сносили здания и автомобили.
Известно, что число жертв регулярно увеличивается. Несколько десятков человек пропали без вести, а тысячи граждан находятся без электричества и какой-либо коммуникации с цивилизацией.
Власти Индии по-прежнему пытаются разобрать завалы, поскольку под ними находятся люди.
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