Жертвами наводнений и оползней в Индии стали 49 человек

49 человек скончались из-за наводнений и оползней в Индии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of India.

Уточняется, что стихия ударила по северным штатам Индии. Дожди шли без остановки на протяжении нескольких дней. Потоки воды сносили здания и автомобили.

Известно, что число жертв регулярно увеличивается. Несколько десятков человек пропали без вести, а тысячи граждан находятся без электричества и какой-либо коммуникации с цивилизацией.

Власти Индии по-прежнему пытаются разобрать завалы, поскольку под ними находятся люди.