Власти Аргентины сняли запрет на экспорт мяса

Правительство Аргентины сняло запрет на экспорт говядины, пишет газета La Nacion, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что экспорт мяса был приостановлен на 15 дней после того, как цена на говядину выросла на 20-30% на фоне снижения курса аргентинского песо более чем на 20% после победы в праймериз крайне правого политика и экономиста Хавьера Милея.

"Правительство сообщило вечером [во вторник], что пришло к соглашению с экспортерами... Правительство отменило меру, блокировавшую экспорт", - говорится в публикации.