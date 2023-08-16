Ядерная война на Корейском полуострове неизбежна

В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове.

Об этом заявил глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности, передает Day.Az.

"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", - сказал он.