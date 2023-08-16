https://news.day.az/world/1589892.html Швеция не выдала Турции еще более 60 преступников - турецкие СМИ
Швеция не выдала Турции еще более 60 преступников - турецкие СМИ
Швеция, ожидающая подтверждения своего членства в НАТО, передала по запросу Турции всего 4 из 70 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом написала турецкая газета Yeni Şafak.
Отмечено, что один из них занимался контрабандой наркотиков, а двое - мошенничеством.
Добавлено, что более 70 человек, запрошенных Турцией для экстрадиции, еще не выданы Швецией.
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