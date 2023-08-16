Швеция не выдала Турции еще более 60 преступников

Швеция, ожидающая подтверждения своего членства в НАТО, передала по запросу Турции всего 4 из 70 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом написала турецкая газета Yeni Şafak.

Отмечено, что один из них занимался контрабандой наркотиков, а двое - мошенничеством.

Добавлено, что более 70 человек, запрошенных Турцией для экстрадиции, еще не выданы Швецией.