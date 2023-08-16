https://news.day.az/world/1589896.html Сбой в банкоматах Ирландии обогатил клиентов - но радость была недолгой - ВИДЕО
Сбой в банкоматах Ирландии обогатил клиентов - но радость была недолгой - ВИДЕО
В Ирландии из-за сбоя в банкоматах Bank of Ireland клиенты смогли снять до €1 тыс. наличными независимо от того, сколько денег было на карте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за этого у банкоматов образовались огромные очереди, пришлось даже поставить полицейское оцепление. Однако тем, кто успел снять или перевести деньги сверх своего лимита, придётся их вернуть: их спишут со счёта, уточнили в банке.
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