Сбой в банкоматах Ирландии обогатил клиентов

В Ирландии из-за сбоя в банкоматах Bank of Ireland клиенты смогли снять до €1 тыс. наличными независимо от того, сколько денег было на карте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за этого у банкоматов образовались огромные очереди, пришлось даже поставить полицейское оцепление. Однако тем, кто успел снять или перевести деньги сверх своего лимита, придётся их вернуть: их спишут со счёта, уточнили в банке.