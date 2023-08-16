КНДР готовится открыть границы в первый раз со старта пандемии

КНДР может в скором времени открыть границы, которые были закрыты с начала 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом написало южнокорейское новостное агентство Yonhap.

По данным издания, утром 16 августа с территории Северной Кореи в соседний Китай отправились два автобуса с пассажирами. Транспортные средства двигались из города Синыйджу в город Даньдун и пересекли границу по мосту через реку Амноккан.

В материале указано, что в автобусе могли находиться члены национальной сборной КНДР по тхэквондо. Ожидается, что спортсмены примут участие в чемпионате мира по версии ITF в Казахстане. Турнир состоится в период с 18 по 27 августа.

При этом Yonhap напомнило, что на прошлой неделе туристическое агентство Koryo Tours сообщило о возможном открытии границ КНДР в ближайшее время. Согласно заявлению северокорейской компании, которая базируется в Пекине, уже скоро Пхеньян может снять часть ограничений и разрешить жителям страны выезжать за рубеж.

КНДР стала первым государством, полностью изолировавшимся от внешнего мира на фоне пандемии COVID-19. Пхеньян закрыл границы еще в самом начале 2020 года, когда информация о распространении вируса в КНР только появилась. Однако рестрикции усложнили работу дипломатов и сотрудников ООН, которым пришлось покинуть страну из-за невозможности проводить ротацию.

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