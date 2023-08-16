Лидер Южной Кореи готов к консультациям с США и Японией по сдерживанию КНДР

Республика Корея (РК) готова к возможному проведению консультаций с США и Японией о расширенном сдерживании КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью агентству Bloomberg.

Как передает агентство, президент заявил, что его правительство "открыто к отдельным консультациям Республики Корея, США и Японии". Вашингтон и Токио запустили постоянный двусторонний диалог по этой теме в 2010 году. Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность США применить все средства, включая ядерные, для защиты своего союзника.

Юн Сок Ёль выразил надежду, что предстоящий 18 августа трехсторонний саммит в США позволит достичь договоренности об укреплении потенциала сдерживания "ядерной и ракетной угрозы" со стороны КНДР. Президент отметил, что на встрече на высшем уровне предстоит обсудить и способы "наращивания трехсторонних оборонительных учений".

Ранее мы писали о том, что Южная Корея призвала к тесному обмену ядерными данными с Японией и США.