Россия работает над альтернативной зерновой сделкой

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA.

"'Черноморская инициатива - отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - сказал посол.

Он также отметил, что "Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", а "после выполнения требований РФ можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы".

Ранее мы писали о том, что Турция контактирует с РФ, Украиной и ООН по зерновой сделке.