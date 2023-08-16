Пентагон заявил об отсутствии у США военных возможностей в Черном море

США не стремятся к войне с Россией, не располагают военными возможностями в Черном море. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможности "военных решений" для экспорта украинского зерна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Соединенные Штаты изучают варианты с целью обеспечить экспорт сельхозпродукции с Украины через дунайские порты объемом около 4 млн тонн в месяц, не исключают и "военные решения" для защиты судов, следующих в эти порты и из них.

"У нас нет каких-либо средств в Черном море", - отметила Сингх. "У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно сообщить. Это то, что мы продолжаем отслеживать, - сказала представитель ведомства. - Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но сейчас мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов".