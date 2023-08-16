Ни один террорист не был экстрадирован из Швеции в Турцию

Швеция пока не удовлетворила ни один из 28 запросов Турции на выдачу террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире телеканала A-Haber турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.

"Мы направили Швеции 28 запросов о выдаче связанных с террористическими организациями лиц. На 22 из них, к сожалению, поступил отказ. Девять запросов касались членов Рабочей партии Курдистана, восемь - террористической организации ФЕТО, пять - членов других организаций. Три запроса получили отказ по причине смерти фигурантов или подобных обстоятельств. Три запроса - в ожидании ответа. Но судебные органы Швеции уже сообщили об отрицательном решении по этим запросам", - сказал министр.

Тунч напомнил, что Швеция заявляет о намерении стать частью НАТО и партнером Турции в альянсе. "В повестке нашего парламента будет этот вопрос, одобрение заявки. И парламент при обсуждении будет учитывать все нюансы. Наши ожидания от Швеции понятны: мы ждем, что Стокгольм будет выдавать нам террористов. Но движения в этом вопросе нет", - сказал министр.

Он добавил, что с июня в Швеции начал действовать новый закон по борьбе с терроризмом. "Конечно, формулировки в таких законах обычно достаточно широкие. Поэтому-то и важно, как он реализуется на практике. Плюс к вопросу выдачи террористов есть проблема инцидентов с надругательством над Кораном в Швеции. Мы ожидаем, что такое будет пресекаться", - заявил Тунч.

Глава Минюста также отметил, что и США, и другие европейские страны почти не исполняют запросы Турции на выдачу преступников. Речь идет о лицах, разыскиваемых в рамках "красных уведомлений" Интерпола. Конкретно Турция хочет получить и судить лиц, причастных к деятельности организации FETO, которую Анкара признала ответственной за попытку госпереворота в 2016 году.

В последние месяцы отношения между Турцией и Швецией, которая ожидает одобрения турецким парламентом ее заявки на вступление в НАТО, обострились на фоне ряда акций сожжения Корана в Стокгольме. Власти Турции крайне резко реагируют на проводимые в странах Европы, в частности в Дании и Швеции, акции осквернения Корана. Как ожидается, турецкие законодатели смогут обсудить заявку Стокгольма в НАТО в октябре, когда парламент возобновит работу после каникул.

Ранее мы писали о том, что Швеция не выдала Турции еще более 60 преступников.