Талибан запретил политические партии в Афганистане
Контролирующее Афганистан движение "Талибан"* объявило о полном запрете деятельности политических партий в стране.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информационное агентство Aamaj News.
"Деятельность политических партий не имеет шариатской основы, она не отвечает интересам нации и народа", - заявил министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи, выступая в телепрограмме "Ответственность правительства перед народом".
До того, как талибы захватили власть в Афганистане, в Министерстве юстиции страны были зарегистрированы 73 политические партии. После прихода к власти талибов большинство лидеров политических партий покинули страну и теперь живут в других странах.
Ранее мы писали о том, что вице-премьер талибов обратился к турецким компаниям.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре