Талибан запретил политические партии в Афганистане

Контролирующее Афганистан движение "Талибан"* объявило о полном запрете деятельности политических партий в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информационное агентство Aamaj News.

"Деятельность политических партий не имеет шариатской основы, она не отвечает интересам нации и народа", - заявил министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи, выступая в телепрограмме "Ответственность правительства перед народом".

До того, как талибы захватили власть в Афганистане, в Министерстве юстиции страны были зарегистрированы 73 политические партии. После прихода к власти талибов большинство лидеров политических партий покинули страну и теперь живут в других странах.

Ранее мы писали о том, что вице-премьер талибов обратился к турецким компаниям.