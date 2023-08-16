https://news.day.az/world/1589998.html Глава FETÖ по Азербайджану загремел за решетку
Глава FETÖ по Азербайджану загремел за решетку
Состоялся суд над членом FETÖ Орханом Инанди, которого в Турции считают представителем FETÖ ответственным по Азербайджану и Центральной Азии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Генеральная прокуратура Анкары.
В 23-м уголовном суде по тяжким преступлениям Анкары прокурор потребовал приговорить О.Инанди к тюремному заключению на срок от 15 до 22 лет и 6 месяцев. Суд приговорил Инанди к 21 году лишения свободы по обвинению в "руководстве вооруженной террористической организацией".
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