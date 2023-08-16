Пакистан и Индия прервали многолетнюю традицию

Лидеры Пакистана и Индии в этом году прервали многолетнюю традицию обмена приветствиями по случаю очередной годовщины обретения независимости своими странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прекращение обмена поздравительными телеграммами по случаю национальных праздников Дня независимости, которые отмечаются в Пакистане и Индии соответственно 14 и 15 августа, свидетельствует об ухудшении отношений между двумя ядерными соседями", - прокомментировали ситуацию газете Dawn источники в правительственных кругах.

В последний раз руководители Индии и Пакистана обменивались личными посланиями в марте 2021 года, когда индийский премьер-министр Нарендра Моди в обращении к Имрану Хану, занимавшему тогда пост главы пакистанского кабмина, заявил о стремлении к "сердечным отношениям с народом Пакистана". В ответном послании Имран Хан выразил готовность к добрососедским отношениям с Индией. Обмен посланиями между ними состоялся после того, как Исламабад и Нью-Дели договорились о возобновлении режима прекращения огня вдоль линии контроля между странами в Кашмире.

После 2021 года Пакистан планировал возобновить трансграничную торговлю с Индией, однако пакистанские власти отказались от этого из-за опасений протестов со стороны радикальных исламских кругов в стране.

Как отмечает газета, пакистанскому правительству во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом, сменившему в апреле 2022 года администрацию Хана, не удалось добиться улучшения пакистано-индийских отношений в первую очередь из-за политического и экономического кризиса в Пакистане.

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