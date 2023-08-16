Беларусь назвала "недружественным шагом" закрытие погранпунктов Литвой

Литовская сторона закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью по надуманным причинам, этот шаг приведет к увеличению времени ожидания пересечения границы на других погранпереходах, заявили в Госпогранкомитете Республики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Беларусью является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием группы "Вагнер" на территории Беларуси.

"Вместе с тем, официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу", - отметили в ГПК Беларуси.

В ведомстве уверены, что в связи с закрытием пунктов пропуска очереди транспорта увеличатся не только на литовском направлении, а перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы.

"Литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям", - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что Литва все же закрыла пункты перехода на границе с Беларусью.