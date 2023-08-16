Глава минобороны Беларуси рассказал о "беспрецедентном" уровне отношений с Китаем

Минск и Пекин вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества в военной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе встречи в Минске с китайским коллегой Ли Шанфу заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Наши страны вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Мы достигли всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - сказал он.