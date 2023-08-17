Ипотечное кредитование в США становится все более дорогим

Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 11 августа, повысился до максимального уровня с октября 2022 года на фоне повышения доходности американских гособлигаций, сообщила Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе увеличилась на 7 базисных пунктов и составила 7,16%.

"Доходность гособлигаций снова была повышенной на прошлой неделе после публикации смешанных данных об инфляции и новых сигналов устойчивости экономики, что может поставить под угрозу усилия Федрезерва по снижению инфляции", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 0,8% после снижения на 3,1% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки упал на 1,9%.

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