Нигер готовится к военной интервенции

В столице Нигера Ниамее начался набор добровольцев для борьбы с возможной военной интервенцией со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет Associated Press.

Инициативная группа жителей Ниамея начала подготовку к военной интервенции и объявила о наборе "десяти тысяч добровольцев по всей стране", которые будут "сражаться, оказывать медицинскую помощь и обеспечивать логистику". Один из инициаторов Амсар Бако заявил, что к интервенции надо быть готовым, когда бы она ни случилась.

Кампания по набору добровольцев начнется 19 августа в Ниамее, а также в городах, которые находятся рядом с границами с Нигерией и Бенином. Сообщается, что мятежники, захватившие власть в Нигере, не участвуют в инициативе, но знают о ней.

Ранее мы писали о том, что ECOWAS обсудит возможную интервенцию в Нигер до конца недели.