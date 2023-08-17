В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил

Американское стратегическое командование Вооруженных сил (STRATCOM) рассматривает вопрос об укомплектованности ядерных сил США на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон.

"Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся", - сказал он.