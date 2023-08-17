В ООН рассказали о попытках возобновления зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает предпринимать попытки возобновить зерновую сделку для продолжения экспорта сельхозпродукции из России и с Украины, а также выражает обеспокоенность ростом мировых цен на продовольствие. Об этом на брифинге заявил зампредставителя офиса генсека Фархан Хак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь [Гутерриш] обеспокоен [украинским] конфликтом в целом, но и, конечно, мы особенно обеспокоены признаками того, что атакам подвергаются инфраструктура для зерна и другого продовольствия. Генеральный секретарь уже выражал обеспокоенность в связи с потенциальным ростом цен на продовольствие", - сказал он.

Хак отметил, что Гутерриш "предпринимает все усилия со своей стороны, чтобы обеспечить экспорт продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России".