https://news.day.az/world/1590095.html Фонд Сороса покидает ЕС
Фонд Сороса покидает ЕС
Фонд Сороса закроет большую часть своих проектов в Евросоюзе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство Reuters.
В настоящее время, фондами управляет сын Сороса Александр, затеявший перестройку, в рамках которой он намерен прекратить финансирование проектов в 27 странах ЕС.
Ожидается, что поддержка гражданского общества на периферии Европы будет продолжена.
Подробности всплыли через публикацию внутренней переписки между руководством "Открытого общества" в Америке и фондами в Венгрии.
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