Фонд Сороса покидает ЕС

Фонд Сороса закроет большую часть своих проектов в Евросоюзе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В настоящее время, фондами управляет сын Сороса Александр, затеявший перестройку, в рамках которой он намерен прекратить финансирование проектов в 27 странах ЕС.

Ожидается, что поддержка гражданского общества на периферии Европы будет продолжена.

Подробности всплыли через публикацию внутренней переписки между руководством "Открытого общества" в Америке и фондами в Венгрии.