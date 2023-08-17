Раскрыты запасы воды в Стамбуле

Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, осталось только на два месяца. При продолжении засухи ситуация превратится в критическую, передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.

По данным издания, у Стамбула есть запасы воды на 91 день. "Но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", - уточнили журналисты.

Согласно информации Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду, на 16 августа, достигает 33,37 процента - более 289 миллионов кубометров. При этом в течение последних двух недель город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.