Весь Ливан остался без электричества

Ливан столкнулся в среду с масштабным отключением электроэнергии из-за перебоев в работе двух крупнейших электростанций. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в государственной энергетической компании Electricite du Liban. По его словам, ТЭС в Дейр-Аммаре на севере Ливана и ТЭС в Эз-Захрани на юге страны вынуждены были остановить свои турбины из-за неуплаты долгов их оператору, передает Day.Az.

"Госкомпания объявила в среду вечером блэкаут (аварийное состояние - прим. ТАСС) всей энергосистемы, - пояснил собеседник. - Исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Селим Файяд предпринимает экстренные усилия с тем, чтобы погасить задолженность правительства частной компании Primesouth, оператору двух ТЭС".

Аналогичная ситуация наблюдалась в Ливане в начале января. Тогда власти в течение недели изыскали средства и погасили долги с тем, чтобы предотвратить погружение Ливана в полную темноту. Были обеспечены энергоснабжением основные объекты: водяные насосы, канализационная система, международный аэропорт имени Рафика Харири, морской порт, ливанский государственный университет и несколько госпиталей.

По сведениям источника, компания Primesouth приняла решение об остановке турбин в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) после того, как ей было выплачено всего $2 млн из причитающихся от государства $83 млн.

Ранее в летний период из-за проблем с поставками топлива Electricite du Liban уменьшила до 2-4 часов снабжение населения электричеством, остальное время оно подавалось в дома граждан и учреждения региональными электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы.

Кризисная ситуация усугубилась отменой государственных субсидий на горюче-смазочные материалы из-за сокращения валютных резервов, что повлекло за собой рост цен на бензин и мазут.