https://news.day.az/world/1590160.html Япония значительно увеличила импорт зерна из России
Япония значительно увеличила импорт зерна из России
Министерство финансов Японии сообщило, что страна в июле текущего года увеличила импорт зерновых из России на 5 679,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года, передает ТАСС.
Согласно опубликованным японским министерством данным, в июне этот показатель был на 445,2% выше, чем за тот же период прошлого года, передает Day.Az.
При этом в июле Япония сократила ввоз сжиженного природного газа из России на 53,6%, угля - на 72,9%, а нефть страна не закупала.
Кроме того, за второй месяц лета Токио увеличил объем экспорта медицинских изделий в РФ на 1 123,2%.
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