Беларусь денонсировала военное соглашение с Украиной
Беларусь денонсировала соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, соответствующее решение опубликовало белорусское правительство.
"Денонсировать соглашение между кабинетом министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года", - говорится в документе.
Утратившим силу признан также межправительственный протокол о внесении правок в данное соглашение, подписанный в 2003 году.
Постановление вступило в силу с 15 августа 2023 года.
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