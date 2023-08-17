Разведка Южной Кореи предупреждает о провокациях КНДР

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР якобы готовится к "различным провокациям", включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и военного разведывательного спутника, во время американо-южнокорейских учений и трехстороннего саммита США, Республики Корея и Японии в Кэмп-Дэвиде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал депутат Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ю Сан Бом.

"Северная Корея готовится к различным провокациям, таким как запуск межконтинентальной баллистической ракеты, направленным против саммита Республики Корея, США и Японии, а также учений США и Республики Корея", - привело слова депутата агентство News1. Совместные учения США и Республики Корея Ulchi Freedom Shield пройдут с 21 по 31 августа, встреча на высшем уровне в Кэмп-Дэвиде - 18 августа.

В четверг Национальная разведывательная служба Южной Кореи представила свой доклад в парламенте. Ю Сан Бом заявил, что было зафиксировано активное передвижение автомобилей, связанных с техническим обслуживанием запуска МБР, включая частую перевозку жидкого топлива с заводов.

Помимо этого, южнокорейская разведка прокомментировала возможность повторного запуска военного разведывательного спутника. "Председатель Ким Чен Ын потребовал в приоритетном порядке завершить технологическую подготовку во второй половине года, Северная Корея занимается этим. [Разведка] доложила, что если [технические] неполадки спутника будут успешно устранены, запуск возможен в конце августа или в начале сентября, поскольку это создаст атмосферу перед 75-й годовщиной основания республики 9 сентября", - сказал депутат.

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