Беларусь и Китай проведут совместные учения

Очередные китайско-белорусские совместные военные маневры запланированы на 2024 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал.

"Первый (президент Беларуси Александр Лукашенко - прим.) проводит встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Кратко о нынешнем взаимодействии [Беларуси и Китая в военной сфере]: происходит регулярный обмен делегациями; проводится обучение представителей ВС Беларуси и НОАК в военных учебных заведениях обеих стран; проходят совместные военные учения и тренировки на территориях Беларуси и Китая. Очередные маневры запланированы на 2024 год", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что глава минобороны Китая посетит Россию и Беларусь.