В США увидели риск эскалации отношений с Россией

Ситуация в Черном море с досмотром кораблей может привести к прямому конфликту России и НАТО. Подобное развитие событий рискует спровоцировать партнеров Украины вмешаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, пишет Politico, цитируя экс-адмирала США Джеймса Ставридиса

"Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск перерастания в войну на море между НАТО и Российской Федерацией", - заявил Ставридис.

Он предположил, что в НАТО могли бы организовать гуманитарный коридор для судоходства. Североатлантический альянс мог бы защищать суда, следующие в Одессу и из нее, при помощи истребителей и военных кораблей, отметил экс-адмирал.

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