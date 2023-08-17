В Украине найдены армянские мины

В Украине найдены противопехотные мины производства Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в своем Телеграм-канале украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, было опубликовано фото найденной противопехотной мины Э-001, которая производится в Армении.

"Сомнений в том, что это армянская мина быть не может, я лично их видел в Карабахе. Отмечу, что ранее информации о поставках Арменией российской армии таких мин не поступала", - говорится в публикации.

Военно-политический обозреватель считает, что поставка могла быть единичной, контрабандной.

Он также отметил, что в Крыму представители армянской диаспоры тесно сотрудничают с россиянами.

"Руководитель Союза добровольцев Крыма, Армен (Самвел) Мартоян даже посещал Карабах в ходе 44-дневной войны и отправлял добровольцев воевать. Мог быть налажен серый канал поставок", - пишет Коваленко.