Швеция повышает уровень террористической угрозы до предпоследнего

Власти Швеции планируют повысить уровень террористической угрозы в стране до четвертого уровня по пятибалльной шкале, передает Day.Az со ссылкой на телеканал SVT.

"Уровень терроризма в Швеции будет повышен с третьего до четвертого уровня. Теперь уровень угрозы в отношении Швеции будет повышен до второй наивысшей отметки - четыре по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые с 2016 года уровень террористической угрозы оценивается как высокий. Это означает, что теперь власти страны оценивают наличие "конкретной террористической угрозы в Швеции".

Решение о повышении уровня террористической угрозы основано на данных Национального центра оценки террористической угрозы (NCT), в котором представлены Полиция безопасности, шведское оборонное радиоуправление (FRA) и служба военной разведки и безопасности (Must).

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