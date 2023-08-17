Турция дает гарантии зерновозам на беспрепятственный проход через свои проливы

Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с зерном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщили турецкие СМИ, опираясь на данные источников в Министерстве национальной обороны Турции.

"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", - уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что Россия работает над альтернативной зерновой сделкой.