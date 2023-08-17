https://news.day.az/world/1590247.html Турция дает гарантии зерновозам на беспрепятственный проход через свои проливы
Турция дает гарантии зерновозам на беспрепятственный проход через свои проливы
Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с зерном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщили турецкие СМИ, опираясь на данные источников в Министерстве национальной обороны Турции.
"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", - уточнили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что Россия работает над альтернативной зерновой сделкой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре