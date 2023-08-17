Волна арестов в Иране после теракта в Ширазе

Силы безопасности Ирана задержали по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в соучастии в теракте, который произошел в мавзолее Шах-Черах в Ширазе (юго-запад исламской республики).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иранским СМИ главный судья провинции Фарс, где расположена святыня.

По его словам, задержаны все, кто мог сыграть даже малейшую роль в организации теракта. На следующей неделе основным подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Чиновник также отметил, что нападавший - 25-летний гражданин Таджикистана Рахматулла Нурузов - пока не демонстрирует никаких признаков раскаяния в содеянном.

Ранее мы писали о том, что Таджикистан готов сотрудничать с Ираном по делу о теракте в мавзолее.