Президент Латвии созывает национальный совбез

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что созвал заседание совета национальной безопасности для обсуждения ситуации на восточной границе страны и нахождения ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом Ринкевичс написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности, на повестке дня политика наказаний в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и нахождение группы "Вагнер" в Белоруссии", - написал Ринкевичс.

Ранее правительство страны заявило, что Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Беларусью, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.

Госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока нелегальной миграции.

Ранее мы писали о том, что Литва, Латвия и Польша договорились закрыть границу с Беларусью.