Сторонники PKK осквернили мечеть в Ганновере

Сторонники сепаратистской террористической организации РКК нанесли оскорбительные надписи на стенах мечети в немецком городе Ганновер (земля Нижняя Саксония).

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в Турецко-исламском союзе религиозных учреждений в Германии (DITIB).

Согласно информации, инцидент имел место в Центральной мечети Ганновера 15 августа около 04:40 по местному времени.

Как сообщается, пришедшие на утреннюю молитву прихожане обнаружили у входа в мечеть надпись, сделанную спреем. Она содержала пропаганду терроризма и оскорбления в адрес Турции.

По словам сотрудника DITIB Мехмета Зенгин, аналогичные провокации в отношении мечети совершались и ранее.

О происшествии проинформирована полиция, правоохранителям переданы записи с камер наблюдения.