Столтенберг не видит причин для изменения ядерной политики НАТО

НАТО не зафиксировал никаких изменений в стратегических ядерных силах России, которые могли бы заставить руководство организации пересмотреть собственную политику в этом отношении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

В четверг, 17 августа, глава военного блока провел конференцию в Норвегии. В ходе мероприятия он отметил, что в настоящее время у НАТО нет причин как-либо изменять свой ядерный потенциал и вносить корректировки в способы размещения соответствующих боеголовок.

"Пока мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны", - подчеркнул Столтенберг, имея в виду деятельность Москвы в данной сфере.

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