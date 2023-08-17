Столтенберг не видит причин для изменения ядерной политики НАТО
НАТО не зафиксировал никаких изменений в стратегических ядерных силах России, которые могли бы заставить руководство организации пересмотреть собственную политику в этом отношении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.
В четверг, 17 августа, глава военного блока провел конференцию в Норвегии. В ходе мероприятия он отметил, что в настоящее время у НАТО нет причин как-либо изменять свой ядерный потенциал и вносить корректировки в способы размещения соответствующих боеголовок.
"Пока мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны", - подчеркнул Столтенберг, имея в виду деятельность Москвы в данной сфере.
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